Merkez Bankası Kararıyla Kur Korumalı Mevduatların Zorunlu Karşılık Oranları Artırıldı

Merkez Bankası kararıyla, Kur Korumalı Mevduatların (KKM) zorunlu karşılık oranlarının artırılarak yüzde 15 olmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Zorunlu karşılıklar hakkında değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Merkez Bankası kararına göre, Kur Korumalı Mevduatların zorunlu karşılık oranı arttırıldı. Zorunlu karşılık oranının tüm vadelerde yüzde 15 oldu. Zorunlu karşılıklar, 21 Temmuz hesaplama tarihi itibarıyla hesaplanacak yükümlülükler üzerinden 4 Ağustos'tan itibaren tesis edilecek. - ANKARA