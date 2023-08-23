Merkez Bankası faiz kararı tahmini nedir? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK! Faiz artarsa ne olur?

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması bekleniyor. Faizlerin artması durumunda ekonomide ne gibi değişiklikler yaşanacağı merak konusu. Bu kararın ekonomi ve finans üzerindeki etkileri, yatırımcılar ve ekonomi takipçileri tarafından yakından izlenecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı tahmini nedir? Faiz artarsa ne olur? İşte detaylar...

Politika faizinde bir süredir artışa giden Merkez Bankası, yeni faiz kararını yarın açıklayacak. Merkez Bankası'nın faiz kararı tahminleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Faiz artarsa ne olur merak konusu oldu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı tahmini nedir? Faiz artarsa ne olur? Detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI FAİZ TAHMİNİ NEDİR?

AA Finans'ın 24 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi ise 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti. Anket sonuçlarına göre, 100 ila 250 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 18,50 ile yüzde 20,00 arasında; yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 20 ile 30 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 26,50 oldu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Politika faizinde bir süredir artışa giden Merkez Bankası, yeni faiz kararını yarın açıklayacak. Artışın devam edeceğini öngören ekonomistler ise faizin yüzde 17.5'ten yüzde 20 seviyesine çıkacağını tahmin ediyor.