Merkez Bankası demir sandıkları Kapalıçarşı'ya yolladı! Milyonlarca doları her gün bu yöntemle topluyorlar

Döviz işlemleriyle ilgili sıkı kurallar ve döviz arzında yaşanan sorunlar Kapalıçarşı'yı yeniden bir operasyon merkezi haline getirdi. Kapalıçarşı'da son dönemde görülen demir sandıklar merak konusu olurken, olayın sırrı kısa sürede çözüldü. Döviz ihtiyacını Kapalıçarşı'dan karşılayan kurumlar arasına katılan Merkez Bankası'nın, çarşıya her gün 5 milyar TL getirip karşılığında 260 milyon dolar topladığı ifade ediliyor.

Döviz arzında yaşanan sorun ve uygulanan sıkı gözetim uygulamaları, Kapalıçarşı'yı yeniden gündeme taşıdı. Özel şirketlerden döviz borcu olan vatandaşa ve kamuya kadar birçok alanda talep, Kapalıçarşı'ya yöneldi.

HER GÜN 5 MİLYAR TL GETİRİYOR

Ekonomim.com'dan Yener Karadeniz'in haberine göre, sadece Merkez Bankası, demir sandıklar ile çarşıya her gün 5 milyar TL getiriyor ve karşılığında 260 milyon dolar topluyor. Benzer şekilde bankalar ve döviz büroları da Kapalıçarşı'ya yöneliyor.

"DÖVİZ FİYATI PİYASANIN ÜSTÜNE ÇIKTI"

Çarşı tarihinde ilk kez Merkez Bankası'nın bu şekilde döviz topladığını kaydeden Kapalıçarşı kaynakları yine bu nedenle ilk kez çarşıda döviz fiyatının piyasanın üstüne çıktığını söylüyor.

BAKANLIĞA AİT HİZMET ARAÇLARIYLA TAŞINIYORLAR

Bu işlemin dört-beş döviz bürosu ile gerçekleştiğini belirten uzmanlar, uygulamayı 'seçim sonrasına hazırlık' olarak nitelendiriyorlar. Çarşıda işlemler tekerlekli demir sandıklarla gerçekleştiriliyor ve İçişleri Bakanlığı'na ait olduğu belirtilen kamu hizmet araçları ile taşınıyor.