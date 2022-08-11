Yıllık Cari İşlemler Açığı 32 Milyar 667 Milyon Dolara Çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; haziran ayında cari işlemler açığı, geçen yılın aynı ayına göre 2 milyar 269 milyon dolar artarak 3 milyar 458 milyon dolar oldu. Böylece 12 aylık cari işlemler açığı 32 milyar 667 milyon dolar olurken yıllık açık 15 ayın en yükseğine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; haziran ayında cari işlemler açığı, geçen yılın aynı ayına göre 2 milyar 269 milyon dolar artarak 3 milyar 458 milyon dolar oldu. Böylece 12 aylık cari işlemler açığı 32 milyar 667 milyon dolar olurken yıllık açık 15 ayın en yükseğine çıktı.

TCMB, cari işlemler açığına dair verilerini bugün açıkladı. Buna göre; Türkiye ekonomisi, 8 aydır açık vermeye devam ediyor. Haziran ayında da cari işlemler açığı, geçen yılın ayına göre 2 bin 269 milyon doları artarak 3 bin 458 milyon dolar oldu. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 32 milyar 667 milyon dolar oldu. Bu durumda da yıllık cari açık 15 ayın zirvesine çıktı.

Merkez Bankası, cari işlemler dengesine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"TANIMLI DIŞ TİCARET AÇIĞI 6.426 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ: Bu gelişmede, bir önceki yılın aynı ayına göre, hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 2 bin 508 milyon doları artarak 4.024 milyon dolara yükselmesi ve birincil gelir dengesi kaynaklı çıkışların 105 milyon dolar azalarak 946 milyon dolara gerilemesine rağmen, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 4 bin 794 milyon dolar artarak 6 bin 426 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

CARİ İŞLEMLER HESABI 4 BİN 294 MİLYON DOLAR FAZLA VERDİ: Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında bin 931 milyon dolar fazla vermişken bu ay 4 bin 294 milyon dolar fazla verdi.

SEYAHAT KALEMİNDEN KAYNAKLANAN NET GELİRLER 2 BİN 728 MİLYON DOLAR OLDU: Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre bin 702 milyon dolar artarak 2 bin 728 milyon dolar oldu.

İKİNCİL GELİR DENGESİ KALEMİ 110 MİLYON DOLAR NET ÇIKIŞ KAYDETTİ: Bir önceki yılın aynı ayında 22 milyon dolar net çıkış kaydeden ikincil gelir dengesi kalemi, bu ayda 110 milyon dolar net çıkış kaydetti.

YURT DIŞI YERLEŞİKLER 218 MİLYON DOLAR NET SATIŞ YAPTI: Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, 950 milyon dolar olarak hesaplandı. Portföy yatırımları, bin 578 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde; yurt dışı yerleşiklerin, hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasalarında sırasıyla 509 milyon dolar ve 218 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

BANKALAR NET 16 MİLYON DOLAR BORÇLANDI: Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar, 16 milyon doları net borçlanma gerçekleştirdi.

YURT İÇİ BANKALARIN YURT DIŞI MUHABİRLERİNDEKİ EFEKTİF VE MEVDUAT VARLIKLARI ARTTI: Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 416 milyon dolar net artış kaydetti.

YURT DIŞI BANKALARIN YURT İÇİNDEKİ MEVDUATLARI 643 MİLYON DOLAR NET ARTIŞ KAYDETTİ: Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 638 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 5 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 643 milyon dolar net artış kaydetmiştir.

YURT DIŞINDAN SAĞLANAN KREDİLERLE İLGİLİ OLARAK DİĞER SEKTÖRLER NET 264 MİLYON DOLAR GERİ ÖDEME YAPTI: Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak bankalar, bin 39 milyon dolar, genel hükümet 67 milyon dolar, diğer sektörler 264 milyon dolar net geri ödeme yaptı.

Resmi rezervlerde bu ay bin 960 milyon dolar net azalış oldu."