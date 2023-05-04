Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, soruları yanıtladı: (3)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2 yılda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen kur istikrarını sağlamış ve rezervlerini arttırmış bir Merkez Bankasından söz ettiklerini ve burada kur korumalı mevduatın (KKM) etkisinin çok fazla olduğunu bildirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2 yılda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen kur istikrarını sağlamış ve rezervlerini arttırmış bir Merkez Bankasından söz ettiklerini ve burada kur korumalı mevduatın (KKM) etkisinin çok fazla olduğunu bildirdi.

Kavcıoğlu, Merkez Bankası İdare Merkezi'nde düzenlenen yılın ikinci Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nın ardından ekonomistlerin ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

KKM'de faiz üst sınırının kaldırılması kararına yönelik bir soru üzerine Kavcıoğlu, söz konusu düzenlemeyi getirdiklerinde Merkez Bankası tarafında bir üst sınır olmadığını, Hazine tarafında da bankaların Hazineye yük getirmesi ihtimaline yönelik bir sınır konulduğunu aktararak, faiz politikasında değişen bir durumun olmadığını söyledi.

KKM'nin getireceği muhtemel risklere yönelik bir soru üzerine Kavcıoğlu, KKM'nin Liralaşma strateji içerisinde uygulanan bir politika olduğunu ifade etti. Kavcıoğlu, "KKM, dolarizasyona karşı uyguladığımız bir politika. Türk lirası değerini koruduğu, güçlendiği sürece, bir yatırım aracı olarak güçlendiği sürece, vatandaşımız buradaki çıkışı kendi süreci içerisinde doğal olarak gerçekleştirecek. Bunu böyle görmek lazım." şeklinde konuştu.

"KKM'nin Hazineye veya Merkez Bankasına yükü" diye bir şeyin olmadığına, bu konunun çok yanlış değerlendirildiğine dikkati çeken Kavcıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu uygulamalara bütüncül olarak bakılması gerekiyor. KKM uygularken aldığımız makro tedbirler sonucunda faizlerin geldiği noktaya baktığımızda, Hazine borçlandırmalarıyla karşılaştırdığınızda Hazinenin bu süreç içerisinde ne kadar avantajlı olduğunu görürüz. Bunun yanında Hazinenin ne kadar rahat borçlandığını, faiz giderlerinin ne kadar düştüğüne ve oradaki gelişmelere baktığınızda, Hazinenin, borçlanma ve bütçe dengesi anlamında sağladığı avantajın, kur korumanın Hazineye yüklediği yükten çok daha avantajlı olduğunu hepimiz göreceğiz. Aynı durum Merkez Bankası için de geçerli. 2 yılda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen kur istikrarını sağlamış ve rezervlerini arttırmış bir Merkez Bankasından söz ediyoruz. Burada kur korumanın etkisi çok fazla. Bu politikalara bütüncül olarak 'aldıklarımız ve verdiklerimiz' olarak baktığınızda Merkez Bankasının kur korumada çok büyük avantajlı olduğunu söyleyebilirim."

"Politikalarımız üç günlük değil"

Seçim sonuçlarının Merkez Bankası politikalarına etkilerine ilişkin bir soru üzerine Kavcıoğlu, siyasi yorum yapmanın doğru olmayacağını söyledi.

Kavcıoğlu, Merkez Bankası olarak her yıl başında ülkenin gerçekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırladıkları politikalara göre çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Merkez Bankası olarak biz yorumlar ve faraziler üzerinden değil, kendi tahminlerimiz üzerinden çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Döviz kurunda "ikili fiyat mekanizması" konusuna yönelik bir soru üzerine Kavcıoğlu, "İkili kur sistemi diye bir şey yok." dedi.

Kavcıoğlu, Kapalı Çarşı'nın her zaman mevcut banka kurunun biraz üzerinde olduğuna dikkati çekerek, "Bu bazen biraz açılır, biraz kapanır. Bu yeniymiş gibi seçim öncesi bu işi alevlendirerek, bazı gazeteler de bunu manşet yaparak, arabalar koyarak... Ağır konuşmak istemiyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu ülkenin en itibarlı kurumu. Türkiye'deki para politikamız neyse o şekilde devam etmektedir. Yurt dışındaki savaş ortamları ve deprem gibi bazı süreçler bu politikamızı olumsuz etkileyebilir. Merkez Bankası ona gereken tepkiyi verir. Dolayısıyla sahada farklı tepkiler olabilir uygulamalarımıza. Merkez Bankası politikalarıyla bunu normalleştirir. Politikalarımız üç günlük değil." değerlendirmesinde bulundu.

Kavcıoğlu, bir sonraki enflasyon raporu bilgilendirme toplantısını Bankanın İstanbul'daki yeni binasında yapmayı planladıklarını söyledi.

(Bitti)