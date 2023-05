Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, soruları yanıtladı: (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, piyasada altın fiyatlarının daha dengeli bir noktaya geldiğini, talebin de normal seviyelere indiğini bildirdi.

Kavcıoğlu, yılın ikinci Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla Merkez Bankası İdare Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında soruları yanıtladı.

Başkan Kavcıoğlu, Rusya ile doğalgaz ödemlerine ilişkin herhangi bir sıkıntı olmadığını, ödemelerin düzenli gerçekleştirildiğini anlattı.

Altın ithalatına ilişkin soruyu yanıtlarken Kavcıoğlu, bazı kişilerin özellikle televizyon kanallarında yanlış bilgilendirme yaptığını, bu tür yorumların dünyada çok dikkatli bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kavcıoğlu, vatandaşı yanlış yönlendirerek kazancına göz dikmenin doğru olmadığını vurgulayarak, "İthalat arttı, doğru. Orada öyle bir noktaya geldi ki hatta dünyadan 20-30 dolar daha fazlası Türkiye'de altın satılır oldu. Merkez Bankası olarak her zamanki gibi kendi rezerv gücümüzle piyasaya girdik. Piyasada ithalat şu an 2 aydır hemen hemen yok gibi. Merkez Bankası gerekli adımları atıyor. Hem vatandaş istiyorsa daha iyi bir seviyede altın da alıyor." değerlendirmesini yaptı.

Piyasada altın fiyatlarının daha dengeli bir noktaya geldiğine, talebin de normal seviyelere indiğine dikkati çeken Kavcıoğlu, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla buralarda, televizyonlarda, diğer gazetelerde bu konudaki haberlerde, yorumlarda çok dikkatli olmak gerekir. Şu an itibarıyla olumlu gidiyor. İthalatta herhangi bir yasaklanma yok. Şu an ithalatı da artıracak veya ithalata ağırlıkla gelecek bir talep yok. Gelişmelere göre ithalat da yapılabilir. Biz devam edebiliriz ama şu an olumlu bir şekilde devam ediyor. İthalat iki aydır hemen hemen çok düşük seviyelere indi. Bu bizim cari dengemize de önemli bir katkı. Dolayısıyla altın fiyatları iyi bir noktaya geldi. Bu işler daha olumlu yorumlamalı, ben vatandaşın tarafındayım. Bu konularda çok konuşmamız, yorum yapmamız doğru değil. Ama gazeteci arkadaşların, ekonomist arkadaşların da daha duyarlı olmaları gerekiyor. O anlamda altın ithalatı noktasında şu an bir sıkıntı yok, Merkez Bankası olarak piyasayla ilgili gerekli adımları atıyoruz."

Seçim sonrası TCMB politikası

Seçim sonrasında hükümetin politikalarında yaşanabilecek olası bir değişikliğin, Liralaşma Stratejisini nasıl etkileyebileceği sorusuna Kavcıoğlu, politikalarını uygulamaya devam ettiklerini belirterek, "Liralaşma Stratejisi, uygulanması gereken ve Türkiye'nin sonuç alacağı modeldir. Zaten bu yatırımlardan sonra cari fazla vereceğimizi görüyorsunuz. Dolayısıyla her gelen bu politikaları uygulamak zorunda. Akabinde zaten kalıcı fiyat istikrarıyla beraber Türkiye'deki politikalar Merkez Bankasında bir değişiklik sinyali vermiyor, vermesine de gerek yok diye düşünüyorum." cevabını verdi.

"Eminim çok büyük kısmı gurur duyar"

Fonların anlık ve sürekli transferi (FAST) sistemi ve dijital para sürecine ilişkin soru üzerine de bu konularda çok yoğun bir şekilde çalışıldığını aktaran Kavcıoğlu şunları kaydetti:

"Süreç normal seyrinde gidiyor. Dünyada bu işle ilgili ülkelerin daha önünde aşama kaydederek devam ediyoruz. Zor bir süreç, kolay değil. FAST ve EFT'de kendi süreçlerimizi, yazılımlarımızı, kendi ekibimiz yapıyor, yeniliyor ve geliştirerek de devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ödeme sistemlerinde FAST, EFT'de, dijital parada neler yaptığını keşke arkadaşlar gelip bizden sunum alsalar da manşetlere taşısalar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının neler gerçekleştirdiğini, dünyadaki diğer Merkez bankalarının ne kadar önünde olduklarını görseler, eminim çok büyük bir kısmı gurur duyar ama o yazanlar da biraz utanırlar mı, onu bilmiyorum ama bence gelirlerse biz gerekli sunumları ve bilgileri kendilerine sunar, anlatırız."

"Bunlara alıştık artık"

Enflasyon tahminleriyle ilgili soruyu yanıtlarken de Kavcıoğlu, TÜİK'in açıkladığı verilere güvenilmesini ve onun baz alınması gerektiğini dile getirdi.

Şahap Kavcıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'de çeşitli kurumlar, çeşitli odalar, bir iki tane profesör çıkıyor, enflasyon açıklıyor falan. Bunlar hepsi vatandaşı yanıltma ve yanlış yönlendirme. Devletin kurumlarına güvenmek lazım. Anket ve tahminler, biliyorsunuz nasıl yapıldığını, çok güncelleme yapılıyor. Yani dünyada da baktığınızda OECD, IMF, çeşitli yatırım kuruluşları her 3 ayda kendi tahminlerini yeniliyorlar. Gelişmelere göre, kendi beklentilerine göre, karşı tarafı farklı yönlendirmeye göre tahminler üretiyorlar. Ama bunların her 3 ayda nasıl yenilendiğini biliyoruz. İşte bizim raporlarda da ilk başta baktığınızda dünyada büyüme tahminleri, enflasyon tahminleri, her 3 ayda olumlu ya da olumsuz anlamda yeniliyorlar. Türkiye'yle ilgili uluslararası düzeylere baktığınızda yılın son çeyreğine kadar bizim büyüme rakamlarımızı düşük, enflasyon rakamlarımızı yüksek gösterirler. Yılın son çeyreğinde, gerçekleşmeye yakın onlar da bizimle aynı noktaya gelirler. Buradan çeşitli amaçları, çeşitli yönlendirmeleri var. Bunlara alıştık artık. Bu anlamda çok yorum yapmak istemiyorum. Ama her zamanki gibi yine biz hedefimizi gerçekleştirip herkesin bize doğru daha fazla yakınlaşmasını sağlayacağız diye düşünüyorum. "

(Sürecek)