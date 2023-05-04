Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Petrol ve ana metal hariç imalat sanayii fiyat artışları eylül ayından beri kademeli olarak azalmaktadır.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Petrol ve ana metal hariç imalat sanayii fiyat artışları eylül ayından beri kademeli olarak azalmaktadır. Bu çerçevede söz konusu ürünlerdeki yıllık fiyat artış oranı eylül ayındaki zirve noktası olan yüzde 127,1'den nisan ayı itibarıyla yüzde 55,1'e gerileyerek 72 puan azalmıştır." - ANKARA