Merkez Bankası Başkanı'ndan Enflasyon Tahminleri

Tuğçe SEZER ODABAŞI/İSTANBUL - TÜRKİYE Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılı ikinci Enflasyon Raporu sunumunda yaptığı konuşmada, "2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2026 yıl sonu için yüzde 12 olan enflasyon tahminimizi de koruduk. Enflasyonun 2027 yılında yüzde 8'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını hedefliyoruz" dedi.

Karahan, "Yıl sonunun yaklaşması nedeniyle, 2025 tahmin aralığının mekanik olarak daralması gerekirdi. Ancak, son dönem artan belirsizlikler nedeniyle, tahmin aralığımızı yüzde 19 ile 29 olarak koruduk. Tahmin aralığı 2026 yıl sonu için ise yüzde 6 ve 18'e karşılık gelmektedir" ifadelerini kullandı.