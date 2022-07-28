Kavcıoğlu: "Küresel fiyat artışları normale döndüğünde Türkiye ekonomisinin cari fazla verdiğini göreceğiz" - Haberler

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Kavcıoğlu: "Küresel fiyat artışları normale döndüğünde Türkiye ekonomisinin cari fazla verdiğini göreceğiz"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenledi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenledi. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı (8)

"Cari dengemizi artıracak çalışmalar ve bu süreci destekleyici kararlar alınmaya devam edilmektedir"

"Uluslararası küresel fiyat artışları normale döndüğünde Türkiye ekonomisinin cari fazla verdiğini göreceğiz"

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AA / Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu Türkiye TCMB Ekonomi Güncel Haberler

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