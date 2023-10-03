Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan: "Parasal sıkılaştırma sürecimizin ve güçlü bir eğilim gösteren rezerv birikiminin etkilerinin döviz kuru...
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan: "Parasal sıkılaştırma sürecimizin ve güçlü bir eğilim gösteren rezerv birikiminin etkilerinin döviz kuru istikrarını desteklediğini görmekteyiz.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan: "Parasal sıkılaştırma sürecimizin ve güçlü bir eğilim gösteren rezerv birikiminin etkilerinin döviz kuru istikrarını desteklediğini görmekteyiz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi