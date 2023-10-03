Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, KKM'nin ilk 6 ayda bağlayıcı olmayacak şekilde yaklaşık 90 milyar lira olduğunu söyledi.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, KKM'nin ilk 6 ayda bağlayıcı olmayacak şekilde yaklaşık 90 milyar lira olduğunu söyledi.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, KKM'nin ilk 6 ayda bağlayıcı olmayacak şekilde yaklaşık 90 milyar lira olduğunu söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığına ise 60 milyar lira olduğunu dile getirdi. - ANKARA