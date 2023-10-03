Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan KKM açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Meclis komisyonunda yaptığı sunumda, kur korumalı mevduata (KKM) değinerek, "KKM'nin ilk 6 ayda bağlayıcı olmayacak şekilde yaklaşık 90 milyar lira olduğu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ise 60 milyar lira olduğunu ama bu rakamların bağlayıcı olmadığını da belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Meclis komisyonunda sunum yaptı. Erkan, sunumunda, "KKM'nin ilk 6 ayda bağlayıcı olmayacak şekilde yaklaşık 90 milyar lira olduğu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ise 60 milyar lira olduğunu ama bu rakamların bağlayıcı olmadığını da belirtmek isterim. Son dört haftada aylık enflasyonda düşüşlerin olduğunu görmekteyiz. KKM'de gerileme varken, rezervlerde artış, TL mevduata geçiş daha da fazla bir şekilde. Aynı şekilde yabancı para döviz mevduatlarında düşüş var. Bu çok iyi bir gelişme. KKM çıkışı da zaman içinde sakin kararlı bir şekilde rezervler güçlendikçe, TL enstrümanları geliştirdikçe dengeli bir şekilde yapacağız." ifadelerini kullandı.

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