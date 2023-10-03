Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan iç talep uyarısı

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, iç talepteki aşırılığın enflasyonu artırdığını belirterek, iç talepteki dengesizliğin giderilmesinin dezenflasyon süreci için önemli olduğunu söyledi. Bireysel kredilerin yüksek oranda arttığına dikkat çeken Erkan, kredi sınırlamalarının etkisiyle büyüme eğiliminin yavaşladığını ifade etti.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan: "İç talepteki aşırılık birçok kanalda enflasyonu artırmaktadır. Dolayısıyla iç talepteki dengesizliğin giderilmesi dezenflasyon süreci için bir önkoşuldur. 2023 yılının ilk 6 ayında bireysel krediler, kredi kartlarında yüzde 70'i, taşıt kredilerinde ise yüzde 68'i aşan oranlarda yükselmiştir. Bireysel krediler toplamda yüzde 40 artarak 2 trilyon liranın üstüne çıkmıştır. Seçici kredi sınırlaması adımlarının neticesinde temmuz ayında kredilerin yeni sınırlarla uyumlu bir büyüme eğilimine girdiği görülmektedir. Bu kapsamda bireysel kredilerde büyüme eğiliminin yavaşladığı izlenmektedir. Eylül ayı itibarıyla 4 haftalık büyüme momentleri, toplam bireysel kredilerde aylık yüzde 3, taşıt kredilerinde ise aylık yüzde 0,5 bölgesinde seyretmektedir. " - ANKARA