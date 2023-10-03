Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan Enflasyon Açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyonda geçici bir yükseliş yaşandığını belirterek, dezenflasyon sürecine girildiğinde ekonomik istikrarın sağlanacağını ve rezervlerin artacağını söyledi.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan: "Enflasyonda geçici bir yükseliş gerçekleşmektedir. Bu süreçte 2024 yılında dezenflasyonun sürdürülebilir bir şekilde sağlanmasını sağlayacak zemini dikkatle ve özenle oluşturuyoruz. Dezenflasyon süreci dönemine girildiğinde, göreli fiyatlarda geçici düzeltmeler, yerini kur istikrarı, iyileşen cari denge, mali disiplin, sermaye akımlarında kalıcı güçlenme ve artan rezervlere bırakacaktır." - ANKARA