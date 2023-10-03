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Merkez Bankası Başkanı Erkan: "Parasal sıkılaştırma adımlarımızın birikimli etkileri ile ana eğilimi düşürerek, dezenflasyonu 2024 yılında Enflasyon...

Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası Başkanı Erkan: "Parasal sıkılaştırma adımlarımızın birikimli etkileri ile ana eğilimi düşürerek, dezenflasyonu 2024 yılında Enflasyon Raporu'ndaki patika ile uyumlu şekilde tesis etmekte kararlıyız."

Merkez Bankası Başkanı Erkan: "Parasal sıkılaştırma adımlarımızın birikimli etkileri ile ana eğilimi düşürerek, dezenflasyonu 2024 yılında Enflasyon Raporu'ndaki patika ile uyumlu şekilde tesis etmekte kararlıyız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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