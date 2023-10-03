Haberler

Merkez Bankası Başkanı Erkan: "Haziran ayından bugüne süregelen parasal sıkılaştırma sürecinin etkilerini belirgin şekilde 2024 yılında görmeye...

Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası Başkanı Erkan: "Haziran ayından bugüne süregelen parasal sıkılaştırma sürecinin etkilerini belirgin şekilde 2024 yılında görmeye başlayacağız. Bu nedenle 2024 yılını dezenflasyon dönemi olarak tanımlıyoruz.

Merkez Bankası Başkanı Erkan: "Haziran ayından bugüne süregelen parasal sıkılaştırma sürecinin etkilerini belirgin şekilde 2024 yılında görmeye başlayacağız. Bu nedenle 2024 yılını dezenflasyon dönemi olarak tanımlıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Merkez Bankası Ekonomi Haberler

title