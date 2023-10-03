Merkez Bankası Başkanı Erkan: "Fiyat istikrarını tesis etmekte kararlıyız. Toplumsal refaha azami katkıyı sağlayabilmek için bütün ekibimizle gece...
Merkez Bankası Başkanı Erkan: "Fiyat istikrarını tesis etmekte kararlıyız. Toplumsal refaha azami katkıyı sağlayabilmek için bütün ekibimizle gece gündüz, özverili bir şekilde çalışıyoruz.
Merkez Bankası Başkanı Erkan: "Fiyat istikrarını tesis etmekte kararlıyız. Toplumsal refaha azami katkıyı sağlayabilmek için bütün ekibimizle gece gündüz, özverili bir şekilde çalışıyoruz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi