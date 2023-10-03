Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan vergi ayarlamaları açıklaması
Merkez Bankası Başkanı Erkan, vergi ayarlamalarının enflasyon üzerindeki etkisini değerlendirdi ve kamu gelirlerini destekleyici tedbirlerin açıklandığını belirtti.
Merkez Bankası Başkanı Erkan: "Son dönemde vergi ayarlamalarının enflasyondaki artış üzerinde kısa vadede etkisi olmuştur. Deprem nedeniyle ortaya çıkan finansman ihtiyacı ve artan kamu harcamalarını dengelemek amacıyla temmuz ayıyla birlikte kamu gelirlerini destekleyici tedbirler açıklanmıştır. Bu tedbirler, vergi artışlarının yanı sıra yönetilen fiyatlardaki güncellemeleri de içermektedir. Potansiyel etkinin çoğu fiyatlara yansımış olsa da sanayiye yönelik elektrik ve doğal gaz artışları gibi devam eden gelişmeler üretim maliyetleri kanalıyla yıllık enflasyonun artışına katkı sunmaya devam edecektir." - ANKARA