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Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan Kredi Genişlemesi Uyarısı

Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası Başkanı Erkan, bireysel kredilerin yüksek oranda arttığını ve bu durumun iç talebi körükleyerek enflasyonu etkileyebileceğini belirtti. Faiz artırımı ve kredi sıkılaştırması kararlarıyla kontrol sağlanacağı ifade edildi.

Merkez Bankası Başkanı Erkan: "2023 yılının ilk 6 ayında bireysel krediler kredi kartlarında yüzde 70'i, taşıt kredilerinde ise yüzde 68'i aşan oranda yükselmiştir. Bireysel krediler toplamda yüzde 40 artmıştır. 2 trilyon liranın üzerine çıkmıştır. Bu yılın ilk ve ikinci çeyrek büyümeleri son 10 yılın üç katı üzerindedir. Kredi genişlemesi iç talebi körükler, beklentileri bozar, ithalatı ve cari açığı artırmaktır. Temmuz ayı PPK toplantısında faiz artırımının yanı sıra seçici kredi sıkılaştırması kararlarımızla kredi genişlemesinin enflasyon üzerindeki etkilerini kontrol etmekteyiz." - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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