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Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Görevden Alındı

Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkan yardımcıları görevlerinden alındı. Atamalar; 1211 sayılı Kanunun 29'uncu maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkan yardımcıları görevlerinden alındı.

Resmi Gazete'de ?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Yerlerine; Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan atandı.Atamalar; 1211 sayılı Kanunun 29'uncu maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Taşkıran - Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Recep Tayyip Erdoğan Ekonomi Haberler

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