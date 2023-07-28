Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Merkez Bankası Başkan Yardımcıları değiştirildi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Yerlerine Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Merkez Bankası Başkan Yardımcıları değiştirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararına göre, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine ise Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan atandı. - ANKARA