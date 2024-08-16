(ANKARA) - Merkez Bankası'nın yayımladığı Ağustos ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42,95'ten 43,31'e yükseldi.

Merkez Bankası Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı. Piyasa katılımcılarının yıl sonu tüketici fiyat enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,95 iken, bu anket döneminde yüzde 43,31'e yükseldi. Piyasanın 24 ay sonrası için TÜFE beklentisi Ağustos'ta yüzde 19,30 oldu.

Ankete göre piyasanın politika faiz oranına beklentisi bir önceki dönem yüzde 50,30 iken bu dönem yüzde 50 oldu.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 37,75 liradan 37,37 liraya geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,52 lira iken, 42,03 lira olarak belirlendi.

Katılımcıların Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 3,4 olarak gerçekleşti. GSYH 2025 yılı beklentisi ise yüzde yüzde 3,5 oldu.