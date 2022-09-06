Tcmb: Enflasyondaki Artışa En Belirgin Katkı Temel Mal ve Hizmet Gruplarından Geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ağustos ayında enflasyondaki artışa en belirgin katkı temel mal ve hizmet gruplarından geldi.

TCMB Ağustos Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayınladı. Raporda, ağustos ayı enflasyonu ile ilgili özetle şu değerlendirmeler yapıldı:

"ENFLASYONDAKİ ARTIŞA EN BELİRGİN KATKI TEMEL MAL VE HİZMET GRUPLARINDAN GELMİŞTİR: Tüketici fiyatları ağustos ayında yüzde 1,46 oranında artmış, yıllık enflasyon 0,61 puan yükselişle yüzde 80,21 olmuştur. Bu dönemde, tüketici yıllık enflasyonu enerji ve gıda gruplarında gerilerken diğer gruplarda yükselmiş, enflasyondaki artışa en belirgin katkı temel mal ve hizmet gruplarından gelmiştir.

ENFLASYON KİRADA DAHA BELİRGİN OLMAK ÜZERE DİĞER ALT GRUPLARDA ARTTI: Temel mal grubunda yıllık enflasyon tüm alt gruplarda yükseliş kaydetmiştir. Bu dönemde, hizmet grubunda yıllık enflasyon ulaştırmada gerilerken, diğer hizmetler ve kirada daha belirgin olmak üzere diğer alt gruplarda arttı.

YILLIK ENFLASYON İŞLENMİŞ GIDADA YÜKSELMEYE DEVAM ETTİ: Gıda grubunda yıllık enflasyon işlenmemiş gıdada taze meyve ve sebze fiyatları öncülüğünde düşüş kaydederken, işlenmiş gıdada yükselmeye devam etti. Enerji enflasyonu, uluslararası ham petrol fiyatlarındaki görünüme bağlı olarak gerileyen akaryakıt fiyatlarıyla düşüş göstermiştir. Uluslararası emtia fiyatlarındaki görünüme paralel olarak üretici fiyatlarında aylık enflasyon önceki aylara kıyasla yavaşlarken, yıllık enflasyon bir miktar geriledi. Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle B ve C göstergelerinin aylık değişimleri yüksek seviyelerini korurken, yıllık enflasyonlarındaki artış devam etti."