Merkez Bankası, 1 ayda 35 ton altın rezervi hedefi koydu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, mevcut altın rezervinin 765 ton olduğunu belirterek, "Yıl sonu hedefimiz de 800 ton. Bir yılda 150 tona yakın rezerv artışı sağladık. Bu da dünyada en fazla altın rezervi artıran bankalardan biriyiz" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TCMB bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri tarafından yöneltilen soruları yanıtladı.

" Merkez Bankası'nın rezervleri güçlü olduğu zaman müdahale anlamında çok daha güçlü bir konumda olacak"

"2017'den sonra uygulanan yeni model ile 158 milyar dolar bu ülke SWAP'lardaki parayı ödedi" diyen Kavcıoğlu, "2018 Ağustos'undan sonraki kur hareketlerindeki esas nedenlerden biri. Dolayısıyla biz, kalıcı olarak fiyat istikrarını sağlama, yeni Türkiye Ekonomi Modelinde ifade ettiğimiz şey, rezervlerin yükseltilmesi. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın rezervleri güçlü olduğu zaman, piyasa hareketlerini kontrol etme ve müdahale anlamında çok daha güçlü bir konumda olacak" diye konuştu.

"Bütün dünyadaki merkez bankalarının yaptığı şeyi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir suç işlemiş gibi açıklamak gerçekten doğru değil"

Bir yıllık süreçte merkez bankalarının müdahale ettikleri bilgisini veren Kavcıoğlu, "Bütün ülkelerin merkez bankalarının dengelerinde bozulma oldu. 1 trilyon 300 milyarlık rezerv erimesindeki neden bu. Merkez bankalarının rezerv yapma amacı piyasada bir dengesizlik olduğunda piyasaya müdahale etmektir. Bütün dünyadaki merkez bankalarının yaptığı şeyi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir suç işlemiş gibi açıklamak gerçekten doğru değil" ifadelerini kullandı.

"Uygulamalarımız sonucunda sürdürülebilir fiyat istikrarının sağlanmaması kaçınılmaz"

Kavcıoğlu, "Piyasa faizleri çok makul bir seviyeye gelmiştir, politika faizi de aynı şekilde. Kur stabil hale gelmiştir. Rezervlerimiz yine aynı şekilde artarak devam etmektedir. Bütün bu uygulamalarımız sonucunda sürdürülebilir fiyat istikrarının sağlanmaması kaçınılmaz" dedi.

"Yıl sonu altın rezervi hedefimiz 800 ton"

Yastık altı altını teşvik eden kararlar aldıklarını hatırlatan Kavcıoğlu, "Rezervlerimizin artmasında önemli kararlar. Kur Korumalı Mevduatı söylememi istiyorlar. Ama ben altın da topluyorum. Onu söyleyeyim. Biz altını rezerv olarak verene prim veriyoruz. Altına da ne kadar veriyorsunuz? Bunu da bir servet transferi gibi düşünüp farklı yorumlar yapabilirsiniz. Bunların hepsini rezerv yönetimi içinde düşündüğümüzde bugün Merkez Bankası'nın bir yıl öncesine göre 150 ton rezervi artmış durumda. İnşallah bizim planımız yıl sonunda altın rezervi hedefimiz 800 ton. Dünyada ilk 5'e gireceğiz rezervlerimizin yükselmesi noktasında. Şu an 765 ton civarında. Hedeflediğimizin biraz altındayız. Bir ayımız var. 800 olmasa da 800'e yakın bir rakamla hedefimizi yakalayacağız. Altın rezervimiz 765 tona geldi. 470'i banka malı. Hazine ile 530'u direkt bizim. Bankaların farklı amaçlarla depolarda tuttukları da var. Dolayısıyla bizim şu anda altın rezervimizi 765 ton olarak söyleyebiliriz. Yıl sonu hedefimiz de 800 ton. Bir yılda 150 tona yakın rezerv artışı sağladık. Bu da dünyada en fazla altın rezervi artıran bankalardan biriyiz" diye konuştu.

"Bunların hepsini açıklamak çok doğru değil"

Kavcıoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Rusya-Ukrayna savaşının çıktığı gün, savaş Türkiye'de çıktığı gibi altın ve dövize talep oldu. Döviz karşılığı altın satıyoruz biz. O gün TL karşılığı altın satma kararı aldık. Hiç altın satmadan o günü geçirdik. Sadece karar aldık. Bir anda altının bir yerde kaldı ve talep kesildi. Bunu bazen yapmak zorundasın. Bunlar rezerv yönetimi. Siz çıkıp, 'dövizle altın satıyordunuz, neden bugün TL ile altın sattınız' diye sorgularsanız, bu piyasa dinamikleri ile Banka Meclisi'nin bize verdiği yetkileri sorgulamış olursunuz. Bunların hepsini açıklamak çok doğru değil." - ANKARA