Meriç Nehri'nden elektrik üretilecek

EDİRNE - Meriç Nehri'nden elektrik üretilmesi amacıyla inşa edilen hidroelektrik santralinin taşkın riskini artırmadığını, taşkın durumunda savakların indirileceğini açıklayan Edirne Valisi Yunus Sezer, 3 ay içinde çalışmaların tamamlanacağını ifade etti.

2021 yılında Meriç Nehri üzerinde yapımına başlanan ve teslim öncesi yaşanan araza nedeniyle açılışı ertelenen hidroelektrik santrali hakkında açıklamalarda bulunan Edirne Valisi Yunus Sezer, lastik savaklarda meydana gelen arıza nedeniyle yıkılmaların yaşandığını ifade etti. Yaşanan arıza nedeniyle hukuki süreç başlatıldığını belirten Sezer, Trakya Üniversitesi ve Devlet Su İşleri tarafından heyet kurulduğunu anlattı.

Heyette bulunan uzman kişilerin tesiste yaptıkları incelemede 'jet-grout' denilen dayanak sisteminin tutmadığının tespit edildiğini vurgulayan Vali Sezer, santralde sağlam olan yıkılmayan alanlarla ilgili çalışmaların yürütüldüğünü söyledi. Vali Sezer, mahkeme sonucuna göre hata kimden kaynaklanıyorsa zararın rücu edileceğinin altını çizdi.

Yapılan son etüt çalışmalarını göz önünde bulundurarak proje hakkında revizyona gittiklerini ve projeye fore kazık sistemiyle devam edileceğini açıklayan Vali Sezer, çalışmaların 3 ay içerisinde tamamlanmasını öngördüklerini ifade etti.

Meriç Nehri'nde zaman zaman yaşanan taşkınlara dikkat çeken Vali Sezer, projenin taşkınları göz önünde bulundurarak hazırlandığını ve taşkın anında lastik savakların indirileceğini ifade ederek, savakların taşkın riskini artırmadığını anlattı.