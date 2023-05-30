Edirne Valiliği tarafından Meriç Nehri üzerinde hayata geçirilen '3 Nehir 1 Şehir' projesi "çerçevesinde yapımı devam eden Arşimet Burgu Tribünlü Hidroelektrik Santrali'nde 1 yılda yaklaşık 60 milyon değerinde enerji üretimi yapılacak.

Meriç Nehri'nde yıllık 60 milyon değerinde enerji üretilecek

Dünyanın en büyük santrali olacak

EDİRNE - Edirne Valiliği tarafından Meriç Nehri üzerinde hayata geçirilen '3 Nehir 1 Şehir' projesi "çerçevesinde yapımı devam eden Arşimet Burgu Tribünlü Hidroelektrik Santrali'nde 1 yılda yaklaşık 60 milyon değerinde enerji üretimi yapılacak.

Edirne Valiliği tarafından 2021 yılının haziran ayında temeli atılan, Arşimet Burgu Tribünlü Hidroelektrik Santrali'nin yapım çalışmalarında son gelindi. Meriç Nehri yatağında devam eden inşaatta 3 ana bağımsız bölümden oluşan 35 bin metrekarelik bina, su giriş binası, burgu yatağı binası ve su çıkış kanalı binası bulunuyor. Meriç nehri üzerine yapılacak hava şişmeli lastik savak sonrası Edirne'de yaklaşık 6 bin hanenin elektriği üretilecek. 4 metre çapında, 210 metre uzunluğundaki 14 burgunun çalışması ile dünyanın en büyük 'Arşimet Burgu Tribünlü Hidroelektrik Santrali' olacak.

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Meriç Nehri üzerinde devam eden santral inşaatını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Santralde yapılan çalışmaları inceleyen Kırbıyık, Meriç Nehri'nde çok yakın bir zaman içerisinde elektrik üretmeye başlanacağının müjdesini verdi.

"Dünyanın en büyük santrali olacak"

İnşaat çalışmalarında sona gelindiğini müjdeleyen Vali Kırbıyık, inşaatta önemli bir mesafe kat edildiğini belirterek, "Meriç Nehri üzerinde yapılan çalışmalarda 14 yatay burgumuz var. Nehrin üzerinde 180 metreyi bulacak şekilde 61 metrelik 3 açıklıkta lastik savaklarımız var. Bunların yükseltisi 4 metreye kadar çıkabiliyor. Nehrin taban seviyesi şu an 29 metre 80 santim, 4 metrelik yükseklikle beraber 33 metre 80 santim seviyesine kadar suyu depolayabileceğiz. Depoladığımız su, santralin içine girecek ve tribünleri çevirerek santralin çıkış noktasından tekrar nehrin yatağına kavuşmuş olacak. Kurulu gücümüz 2,4 megavatlık bir güce sahip. Bugünkü ekonomik değer itibarıyla yıllık 60 milyon liralık bir enerji üretme kapasitesine sahip. İnşallah haziran ayı itibarıyla bu enerjiyi üretip, sisteme dahil etmek istiyoruz. Son izinlerini alınıp bağlantıların yapılmasıyla süreci tamamlamış olacağız" dedi.