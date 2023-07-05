Merck, Çin'deki Yatırımlarını Genişletme Kararını Savundu
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Almanya'nın önde gelen bilim ve teknoloji grubu Merck'in CEO'su Berlin Belen Garijo, Çin'deki yatırımlarını genişletme kararını savundu. Garijo, Çin ile ayrışmanın önümüzdeki 20 yıl içinde mümkün olmadığını belirtti ve şirketin stratejisine uygun olarak Çin'e yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi.
FRANKFURT, 5 Temmuz (Xinhua) -- Almanya'nın önde gelen bilim ve teknoloji grubu Merck'in CEO'su Berlin Belen Garijo, grubun Çin'deki yatırımlarını genişletme kararını savundu.
Alman Handelsblatt gazetesine Salı günü bir demeç veren Garijo, Çin ile ayrışmanın önümüzdeki 20 yıl içinde mümkün olmadığının altını çizdi.
Şirketin stratejisine uyması halinde Çin'e yatırım yapmaya devam edeceklerini söyleyen Garijo, şirketin sıvı kristal işinin yüzde 70'inin Çin'de olduğunu da sözlerine ekledi.
Merkezi Almanya'nın batısındaki Darmstadt kentinde bulunan Merck Grubu, Çin pazarına yaklaşık 90 yıl önce girmişti.
Merck geçtiğimiz yıl, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Wuxi şehrindeki üretim tesisini genişletmek için 6 yıl içinde yaklaşık 100 milyon euro (109 milyon ABD doları) yatırım yapmayı planladığını duyurmuştu.