Merck, Çin'deki Yatırımlarını Genişletme Kararını Savundu

Almanya'nın önde gelen bilim ve teknoloji grubu Merck'in CEO'su Berlin Belen Garijo, Çin'deki yatırımlarını genişletme kararını savundu. Garijo, Çin ile ayrışmanın önümüzdeki 20 yıl içinde mümkün olmadığını belirtti ve şirketin stratejisine uygun olarak Çin'e yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi.