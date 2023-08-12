Gaziantep, Türkiye'nin mercimek ihtiyacının yaklaşık 4'te 1'ini karşılıyor. Gaziantep'te bu sene verimli geçen hasadın ardından lezzetiyle ünlü kırmızı mercimek fabrikalarda işlenerek, sofralarda yerini alıyor. Gaziantep Ticaret Borsası'nda hububat üzerine alım satım ve komisyon işleri yapan Ali Tataroğlu, Gaziantep mercimeği iç piyasada 40-50 bin tona yakın bir katkı sağlarken, iç piyasa mercimek tüketimi ülkemizde 200-250 bin tonu buluyor. Dünyanın en kaliteli kırmızı mercimeğinin Gaziantep'te yetiştiğine işaret eden Tataroğlu, Gaziantep bu sektörde gıda tarım ve hayvancılık üzerinde bölgesel olarak daha önce dünya çapında bir merkez durumundaydı. Mercimek besleyici ve protein değerleri açısından çok kıymetli bir ürün olması sebebiyle dünyada da yavaş yavaş yerini arttırmaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Mezopotamya topraklarında üretilen buğday, mercimek veya diğer tarım ürünleri dünyada tercih edilen, aranan ürünler olmaya devam etmektedir.

Mercimek Güneydoğu'nun ekonomisine katkı sunuyor

Gaziantep, Türkiye'nin mercimek ihtiyacının yaklaşık 4'te 1'ini karşılıyor

GAZİANTEP - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bu yıl mercimek çiftçinin yüzünü güldürdü. Gaziantep, tek başına Türkiye'nin mercimek ihtiyacının yaklaşık 4'te 1'ini karşılıyor.

Gaziantep'te bu sene verimli geçen hasadın ardından lezzetiyle ünlü kırmızı mercimek fabrikalarda işlenerek, sofralarda yerini alıyor. Gaziantep, Türkiye'nin mercimek ihtiyacının yaklaşık 4'te 1'ini karşılıyor. Gaziantep Ticaret Borsası'nda hububat üzerine alım satım ve komisyon işleri yapan Ali Tataroğlu, "Gaziantep mercimeği iç piyasada 40-50 bin tona yakın bir katkı sağlarken, iç piyasa mercimek tüketimi ülkemizde 200-250 bin tonu buluyor" dedi.

"En kaliteli kırmızı mercimek Gaziantep'te"

Dünyanın en kaliteli kırmızı mercimeğinin Gaziantep'te yetiştiğine işaret eden Tataroğlu, "Gaziantep bu sektörde gıda tarım ve hayvancılık üzerinde bölgesel olarak daha önce dünya çapında bir merkez durumundaydı. Gaziantep şu anda en çok fıstık, mercimek, bulgur ve makarna üretimiyle dünya çapında söz sahibi olmuştur. Gaziantep, sulama tarım alanlarının gelişmesinden dolayı buğday sektörüne daha fazla katkı sağlar hale gelmiştir. Buğday sektöründe de makarnacı ve sanayicilerimiz dünya çapında bir ivme yakalamışlardır. Bunların neticesi olarak İtalya ve Akdeniz ülkesindeki büyük İtalyan firmalarının pazarlarına girerek büyük bir devletin ve Tarım Bakanlığımızın da desteği ile çok iyi bir ivme yakalamışlardır. Gaziantep mercimeği iç piyasada 40-50 bin tona yakın bir katkı sağlarken, iç piyasa mercimek tüketimi ülkemizde 200-250 bin tonu buluyor. O yüzden şu anda pirincin yerini alan bulgurun dünya çapında gerek sağlık, gerekse kalite açısından insan sağlığını da ilgilendiren bir ürün olarak şu anda mutfaklarımızın başköşesine yerleşmiştir" ifadelerini kullandı.

"Organik olmaları sebebiyle büyük bir talep görmektedir"

Mezopotamya topraklarında üretilen buğday, mercimek veya diğer tarım ürünlerinin dünyada tercih edilen, aranan ürünler olmaya devam ettiğini belirten Tataroğlu, "Mercimek besleyici ve protein değerleri açısından çok kıymetli bir ürün olması sebebiyle dünyada da yavaş yavaş yerini arttırmaktadır. Önceleri fakir ülkelerin sofralarında yer alırken, şu anda dünyada aranan bir hale gelmiş, sağlık açısından da çok önemlidir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Mezopotamya topraklarında üretilen buğday, mercimek veya diğer tarım ürünleri dünyada tercih edilen, aranan ürünler olmaya devam etmektedir. Bulgur, mercimek ve makarna dünyada hemen hemen bütün ülkelere ulaşmaktadır. Kalitesi, tercih açısından organik olmaları sebebiyle büyük bir talep görmektedir" diye konuştu.