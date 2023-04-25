Mercedes'in Rusya pazarından çıkış süreci tamamlandı
Ekonomi Haberleri
Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz'in, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından 14 ay sonra Rusya pazarından tamamen çekildiği bildirildi.
Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz'in, Rusya- Ukrayna savaşının başlamasından 14 ay sonra Rusya pazarından tamamen çekildiği bildirildi.
Alman Haber Ajansı'nın (DPA) haberine göre, Alman şirketinin Rusya'daki tüm varlıklarının Avtodom adlı Rus şirketine satışı tamamlandı.
Mercedes, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Mart 2022'de Rusya'ya ihracatı ve bu ülkede üretimi durdurmuştu.
Rusya'da daha önce de Renault ve Nissan şirketlerinin varlıkları Rus hükümetine devredilmişti.
Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi