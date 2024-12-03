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Mercedes-Benz, İstanbul'da Yeni Eğitim Merkezi Açtı

Mercedes-Benz, İstanbul'da Yeni Eğitim Merkezi Açtı
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Mercedes-Benz Otomotiv, acente ve yetkili servis çalışanlarının eğitim alacağı yeni merkezi İstanbul'da açtı. 3 bin 500 metrekarelik alanda, uzman eğitmenler tarafından satış, teknik, müşteri ilişkileri ve yönetici eğitimleri verilecek.

Mercedes-Benz Otomotiv, acente ve yetkili servis çalışanlarının eğitim alacağı yeni eğitim merkezini yaklaşık 3 bin 500 metrekare alan üzerine kurdu. Yeni eğitim merkezinde, her biri alanında uzman eğitmenler tarafından satış, teknik, müşteri ilişkileri ve yönetici eğitimleri verilecek.

Mercedes-Benz Otomotiv, hızla gelişen otomotiv sektöründe, acente ve servislerinde çalışan personelin teorik ve pratik eğitim alacağı eğitim merkezinin açılışını İstanbul'da gerçekleştirdi. Toplamda 3 bin 500 metrekarelik alan üzerine kurulan merkezde satış, teknik, müşteri ilişkileri ve yönetici eğitimleri verilecek. Merkez, ulaşım kolaylığı, yüksek kapasiteli özel ve misafir otoparkı, online eğitimler için özel alan ve oteller bölgesine yakın olması dolasıyla katılımcı konaklamaları için de ek avantajlar sunuyor.

Eğitim merkezi ile acente ve servis çalışanlarının markanın artan ürün çeşitliliğinin gerektirdiği teknolojik bilgiye sahip olması hedefleniyor

İstanbul'da kurulan eğitim merkezinin, Mercedes-Benz AG'nin dünyanın çeşitli ülkelerinde kurduğu merkezlerle aynı standartlara sahip olduğunu söyleyen Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, yeni eğitim merkezi ile acente ve servis çalışanlarının gelişen teknoloji ve markanın artan ürün çeşitliliğinin gerektirdiği teknolojik bilgiye sahip olmasının ve müşterilerin değişen satış ve servis beklentilerinin karşılanmasının hedeflendiğini belirtti.

11 sınıf, 8 atölye ve 1 laboratuvar ile yılda 500'den fazla kişiye hem teorik hem de pratik eğitimler verilecek

Yeni eğitim merkezinde, teknolojiye uygun altyapıya sahip atölyelerin ve atölyelerde kullanılacak ekipmanların güncellenerek eğitim kaynaklarının güçlendirildiğini vurgulayan Bekdikhan, "Yeni eğitim merkeziyle, acentelerin ve yetkili servis ağının eğitimli personel ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. Toplam 3 bin 500 metrekarelik alanda 11 sınıf, 8 atölye, 1 laboratuvar, 1 teknik ofis ve 1 eğitmen ofisi ile hem teorik hem de pratik eğitimler vereceğiz. Merkezde, her yıl 500'den fazla kişi Mercedes-Benz Akademi'de görev alan, alanında uzman satış, teknik ve davranış eğitmenlerinden eğitim alabilecek" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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