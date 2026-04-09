Mercedes-Benz'in satışları yılın ilk çeyreğinde yüzde 6 geriledi

Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz Group, Çin pazarındaki talep daralması ve model değişim sürecinin etkisiyle 2023 yılının ilk çeyreğinde araç satışlarının yüzde 6 azaldığını açıkladı. Şirketin toplam araç satışları 499 bin 700'e geriledi.

Aynı dönemde grubun ana iş kolu olan "Mercedes-Benz" satışları ise yüzde 6 gerileyerek 419 bin 400'e indi.

Dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin, Mercedes-Benz için en zorlu bölge olmaya devam etti. Şirketin Çin'deki satışları, zayıf talep ve yoğun rekabetin etkisiyle yüzde 27 azalarak 111 bin 600'e düştü.

2026'nın Çin pazarı için bir "geçiş yılı" olması, ana modellerdeki jenerasyon değişimi ve mevcut modellerin üretimden kalkması, satışları baskıladı. Çin verileri hariç tutulduğunda küresel satışlar yüzde 5 arttı.

ABD'de artan ithalat vergilerine rağmen satışlar yüzde 20 artışla 81 bin 100'e ulaştı. Özellikle üst segment modellere yönelik güçlü talep dikkati çekti.

Avrupa'da satışlar yüzde 7 artarak 158 bini aşarken yeni modellerin etkisiyle elektrikli araç satışlarında yüzde 34'lük büyüme kaydedildi.

Öte yandan, hafif ticari araç (van) satışları yılın Ocak-Mart döneminde yüzde 3 azalarak 80 bin 300'e indi.

Orta Doğu gerilimi satışları etkiledi

Orta Doğu'da çatışmaların önemli bir pazar olan Körfez ülkelerini etkilemesi, şirketin ilk çeyrek performansına olumsuz yansıdı.

Açıklamaya göre, yeni model lansmanları gelecek çeyreklerdeki satış beklentilerini desteklese de şirket, jeopolitik gelişmeleri, Orta Doğu'daki çatışmaları ve bu durumun küresel tüketici eğilimi üzerindeki olası etkilerini yakından takip etmeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş
