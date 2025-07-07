Mercedes-Benz'in İkinci Çeyrek Araç Satışları Yüzde 9 Düştü

Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz Group'un araç satışları, küresel tarife politikalarının etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 düştü.

Mercedes-Benz, yılın ikinci çeyreğine ilişkin araç satış rakamlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin araç satışları ikinci çeyrekte 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 9 azalarak 547 bin 100'e geriledi.

Şirketin açıklamasında, bayilere yapılan teslimatların, yeni küresel tarife politikalarını yönlendirmek için dikkatlice ayarlandığı belirtilerek, durumun ABD ve Çin'deki şirketin binek otomobil satışlarını etkilediği ifade edildi.

Şirketin hafif ticari araç satışı (van), söz konusu dönemde yüzde 10 gerileyerek 93 bin 400 oldu. Alman üreticinin bataryalı elektrikli araç satışları da ikinci çeyrekte yüzde 18 azalarak 41 bin 900'e indi.

Sadece Mercedes-Benz'in satışı ise ikinci çeyrekte yüzde 9 düşüşle 453 bin 700 olarak kayıtlara geçti.

Alman lüks otomobil üreticisinin en büyük pazarı olan Çin'deki satışları ikinci çeyrekte yüzde 19 düşüşle 140 bin 400'e, ABD satışları yüzde 12 azalışla 74 bin 600'e indi.

Avrupa ve Almanya'da ise satışlar sırasıyla yüzde 7 ve yüzde 1 arttı.