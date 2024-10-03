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Mercedes-Benz, Elektrikli G-580'i Türkiye'de Tanıttı

Mercedes-Benz, Elektrikli G-580'i Türkiye'de Tanıttı
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Mercedes-Benz, tamamen elektrikli G-580 modelinin Türkiye tanıtımını gerçekleştirdi. Arazi yetenekleri ve sürdürülebilirlik vurgusuyla yapılan tanıtımda, araç 450 kilometre menzil sunarken, modern teknolojileri de barındırıyor.

G-Serisi'nin arazi yetenekleri EQ Teknolojisi ile elektrikli çağına giriş yapıyor. Mercedes-Benz, tamamen elektrikli G 580'in Türkiye tanıtımını, "Geländewagen. Elektriklendi." sloganı ve sürdürülebilirlik vizyonuyla, doğaya zarar vermeden Kapadokya'da gerçekleştirdi.

Türkiye'de satışa sunulan tamamen elektrikli yeni Mercedes-Benz G 580, 45 yıldan bu yana sahip olduğu tüm ikonik unsurlarını içeren köşeli siluetini koruyarak modelin karakterine sadık kalmaya devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, geleneksel içten yanmalı motorlu varyantlar gibi, elektrikli sürüşü destekleyecek şekilde güçlendirilen merdiven şasisine entegre edilmiş lityum-iyon batarya, düşük bir ağırlık merkezi ile arazi sürüşünde avantaj ve güvenlik sağlıyor. Araç, 116 kWsa kapasiteli bataryası ile 450 kilometreye ulaşan menzil sunuyor.

Açıklamaya göre, tekerleklerin yakınında bulunan maksimum 432 kW toplam güç üreten bağımsız kontrollü elektrik motoru, seçilebilir LOW RANGE arazi vites küçültme ile farklı sürüş özellikleri sunuyor. G-TURN, aracın gevşek veya asfaltsız yüzeylerde bulunduğu noktada kendi etrafında dönmesini sağlıyor. G-STEERING işlevi arazide sürüş sırasında önemli ölçüde dar bir dönüş açısıyla aracın yönlendirilmesine ve dönmesine imkan veriyor. Üç vitesli akıllı arazi ağır vites fonksiyonu Off-road Crawling, arazi sürüşü için hız sabitleyici bir işlev görerek sürücü arazide gezinmeye odaklanırken optimum sürüş gücünü koruyor.

"Şirket, giderek ivmelenen elektrikli otomobil pazarında en zengin ürün gamlarından birini sunuyor"

Kapadokya'da elektrikli G-Serisi'ni katılımcıların özel bir parkurda deneyimledikleri lansman etkinliğinde konuşan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, şirketin, giderek ivmelenen elektrikli otomobil pazarında en zengin ürün gamlarından birini sunduğunu belirtti. Marka olarak elektrikli araçta konforu ve lüksü yaşatmayı amaçladıklarını söyleyen Bekdikhan, "Ambition 2039 ile hedefimiz karbon nötr bir otomobil filosu oluşturmak ve bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün elektrikli G-Serisi'ni sunarak otomobillerimizi elektrikli hale getirmeye devam ediyor ve üretimde yenilenebilir enerji kullanıyoruz. Batarya teknolojisini iyileştirmek için yatırımlar yapıyor, araçlarımızı üretirken giderek daha fazla geri dönüştürülmüş malzeme kullanıyoruz. Yeni otomobil satışlarımızda elektrikli otomobillerin ve plug-in hibritlerin küresel payının bu on yılın ikinci yarısında yüzde 50'ye ulaşacağını öngörüyoruz. Türkiye'de geçtiğimiz yıl elektrikli araç satışlarımızın oranı pazar ortalamasının üzerine çıkarak yaklaşık yüzde 15 oldu. Hedefimiz yıl sonunda bu oranın yüzde 20'ye ulaşması" dedi.

Arazi araçlarının ilk tamamen elektrikli varyantının Türkiye'de satışa başlamasından dolayı çok heyecanlı olduklarını söyleyen Mercedes-Benz Otomotiv Satış ve Pazarlama Direktörü Dr. Nadine Adam, G-Serisi'nin geleneksellik ve inovasyonun başka hiçbir yerde kolaylıkla görülemeyecek birleşimini simgelediğinin altını çizdi. Dr. Nadine Adam, G-Serisi'nin 1979 yılında ilk üretildiğinden bu yana premium arazi aracı olarak bir segment oluşturduğunu belirterek, "Simgesel, sağlam ve ölümsüz bir DNA'ya sahip olan G-Serisi, küçük değişiklikler ile günümüze kadar gelerek ikonik tasarımını korudu. Dünyada bugüne kadar yaklaşık 564 binden fazla satışı gerçekleşen G-Serisi gerek arazide gerekse şehir içinde büyük bir kullanım keyfi sunuyor. Şimdi de tamamen elektrikli olarak üretilen Mercedes-Benz G 580, modern sürüş destek sistemleri, daha yüksek konfor ve gelişmiş dijitalleşme sayesinde performansını daha da artırdı" diyerek uygun yüzeylerde yüzde 100'e kadar tırmanma kabiliyetine sahip olduğunu vurguladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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