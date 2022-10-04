Mera ıslahı ile toprak ve bitki örtüsünün kalitesi artacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerde hayvancılıkla uğraşan vatandaşları yalnız bırakmıyor. Korkuteli'de çobanlar için sıvat ve gölgelikler yapılırken, mera ıslahı da gerçekleştiriliyor.

Korkuteli ilçesine bağlı Dereköy ve Duraliler Mahalleleri yaylalarında hayvancılıkla uğraşan üreticilere destek veren Antalya Büyükşehir Belediyesi küçükbaş hayvanların su ihtiyacını daha rahat karşılayabilmesi için sıvatlar yaptı. Hayvanların sağlıklı ve yeterli miktarda suya ulaşmaları için yapılan sıvatların yanı sıra hayvanların güneş, aşırı yağmur, dolu gibi olumsuz hava şartlarında altına sığınabileceği gölgelikler de kuruldu.

Mera ıslahı ve amenajmanı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri bölgedeki meralarda ise ot kalitesini arttırmak için çalışma gerçekleştiriliyor. Duraliler ve Dereköy Mahallelerinde 30 bin dekar alanda ıslah ve amenajman çalışması gerçekleştirildi. Meraların vejetasyon yapısı belirlenerek, alanlara özgü ıslah uygulamaları yapıldı. Bu çalışmayla toprak ve bitki örtüsündeki kalitenin en üst düzeye çıkarılması hedefleniyor. Önümüzdeki aylarda iki mahallenin yayla kısımlarında bir ıslah çalışması daha yapılacak.

Çoban haritası oluşturulacak

Yaylalarda hayvanlarını otlatan çobanları desteklemek için ise çoban haritası oluşturulacak. Çalışmayla, yaylaları kullanan çobanların isimleri ve yaylak yerleri belirlenerek, yaşam koşullarını iyileştirici çalışmalara yapılacak. - ANTALYA