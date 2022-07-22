Menemenspor'un hisselerini Ekmas Grup aldı Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Menemenspor A.Ş'nin hisselerini Ekmas Grup devraldı. Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Menemen spor A.Ş'nin hisselerini Ekmas Grup devraldı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, inşaat, otomotiv, mühendislik, turizm, spor sektörlerinde faaliyet gösteren Ekmas Grup, TFF 2. Lig ekiplerinden Menemenspor A.Ş'nin hisselerini devraldı. Menemen Futbol Kulübü Başkanlığına Ekmas Gruptan Bahri Ekmekçioğlu'nun getirildiği aktarıldı. Ayrıca yeni adıyla Menemen Futbol Kulübünün taraflar arasında imzalanan protokol uyarınca sarı-lacivert renkleri değişmeyeceği armasının da ana hatlarının korunacağı kaydedildi. Takım, maçlarını Menemen İlçe Stadı'nda oynamaya devam edecek. AA / Zeynep Çelikkol - Ekonomi Menemen Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› Menemenspor'un hisselerini Ekmas Grup aldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.