Menemen'de atık su hattı yapım çalışmaları başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menemen ilçesinde atık su hattı yapım çalışmalarına başladı. 115 milyon liralık yatırım bedeline sahip proje ile ilçenin ekonomik ömrünü tamamlamış atık su hatları yenileniyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından Ağustos ayında Menemen'de temeli atılan 75 kilometrelik Seyrek ve Villakent içme suyu hattı projesinin ardından ilçeye hizmet verecek 24 kilometrelik atık su hattının da yapım çalışmaları başladı. 115 milyon liralık yatırım bedeliyle hayat bulacak proje kapsamında, İZSU ekipleri ilçenin ekonomik ömrünü tamamlayan atık su hatlarını yeniliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Menemen'de yaşam kalitesini artıracak yatırımları birer birer hayata geçiriyor. Ağustos ayında ilçede 75 kilometrelik içme suyu hattının yapımını başlatan İZSU, Menemen'in ekonomik ömrünü tamamlamış atık su altyapısı için de harekete geçti. 115 milyon liralık yatırım bedeline sahip proje için imalatlar başladı. Çalışmalar kapsamında 24 kilometre atık su hattı ile 4 kilometre yağmur suyu ayrıştırma hattı ve ızgara imalatı yapılıyor. Bölgenin evsel atık sularının etkin bir şekilde atık su arıtma tesisine iletilmesini sağlayacak proje, yağmur suyu hattı imalatıyla yoğun yağışların olduğu dönemlerde bölgede yaşanabilecek taşkın olaylarının da önüne geçecek.

MENEMEN'DE İZSU YATIRIMLARI 365 MİLYON LİRAYI AŞACAK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in 30 ilçesinde vatandaşlara güvenli yaşam alanları kurmak için altyapı yatırımlarını eksiksiz ve aralıksız yürüttüklerini ifade etti. Bu kapsamda Menemen'de İZSU eliyle gerçekleştirilecek yatırımların da kısa sürede 365 milyon lirayı aşması planlanıyor.