Menemen'de 3 yılda 10 bin 200 vatandaşa istihdam sağlandı

İzmir Menemen'de, belediye İŞKUR hizmet noktasının çalışmaları sonucu 10 bin 200 vatandaşa istihdam sağlandı. Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "İstihdama katkı sunan firmalarımızla vatandaşımız arasında köprü olduk. Menemen'de belediyesiyle, kamu ve özel sektörüyle büyük bir aileyiz" dedi.

Menemen'de "Mesleksiz İşsiz Kalmayacak" sloganıyla başlatılan istihdam seferberliği, 3 yılda çok sayıda vatandaşın işe yerleşmesini sağladı. 10 bin 200 vatandaşın Menemen İŞKUR Hizmet Noktası üstünden firmalarda işbaşı yapmasının ardından Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, iş dünyasıyla bir araya geldi.

"İstihdam seferberliği başlattık"

İŞKUR İzmir İl Müdürü Kadri Kabak'ın da katıldığı ödül töreninde konuşan Aydın Pehlivan, "Göreve geldiğimiz andan itibaren ilçemizde işsizliği en aza indirmek için söz vermiştik. Menemen Belediyemiz bünyesindeki hizmet noktamız ve değerli firmalarımızın iş birliğinde büyük bir istihdam seferberliği başlattık. 3 yılda 10 bin 200 hemşerimizin firmalara yerleşmesi, bu çalışmanın ne kadar verimli geçtiğinin bir göstergesi. Bununla birlikte kadınlarımız, engelli hemşerilerimiz ve ilçemize yerleşen depremzede vatandaşlarımızın da istihdamın içinde yer alıp, kendi ayakları üstünde durabilmeleri için özel önem gösterdik" şeklinde konuştu.

"Menemen'de yepyeni bir dönem başlattık"

Konuşmasında Menemen Serbest Bölgesine de değinen Başkan Pehlivan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Maltepe Mahallemiz ile İzmir Serbest Bölgesi arasında kalan 1 milyon 501 bin metrekare büyüklüğündeki parsel Menemen Serbest Bölgesi olarak ilan edildi. Hayata geçirilmesi için çalışmaları sürdürülen ve projeleri çizilen serbest bölgemiz faaliyetine başladığında ilk etapta 15 bin kişiye istihdam sağlanacak. Bu istihdam sadece Menemen için değil Ege için çok önemli bir ekonomik refah sağlayacak. Bizler de bu noktada üreten Menemen'i aynı zamanda yaşam standartlarıyla da yükseltebilmek için çok sayıda projemizi hayata geçirdik. Çanakkale asfaltı üstündeki battı çıktımız, Ege'nin en büyük kütüphaneleri, Türkiye'nin en büyük tematik çocuk köyü, 1 milyon metrekare alanda gerçekleştirdiğimiz yol çalışmalarımız ve daha nicesiyle Menemen'i bambaşka bir kimlikle ve Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır şekilde geleceğe hazırlamak için canla başla mücadele ediyoruz. Bu çalışmalarımızı sürdürürken ilçemize istihdam sağlayıp, aynı zamanda ülkemiz için katma değer oluşturan siz değerli firmalarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

İl Müdürü Kadri Kabak da, hizmet noktaları içerisinde Menemen'in şampiyonlar şampiyonu olduğunu belirterek, "Çok başarılı çalışmaların altına imza atıyor. Ben kendilerine hem şahsım hem de kurumum adına hem de işe yerleşen herkes adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Pehlivan, Kabak'a plaket sunarken, istihdamda başarılı olan firmalara da plaket takdim edildi. - İZMİR