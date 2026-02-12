Haberler

İzmir'de gül yetiştirilen seralarda Sevgililer Günü mesaisi

İzmir'in Menderes ilçesi, Sevgililer Günü öncesinde kesme gül hasatında hız kazandı. Yıllık 24,6 milyon kesme gül üreten Menderes, Türkiye'nin en büyük kesme gül üretim merkezi olarak dikkat çekiyor.

Türkiye'de kesme gül üretiminde ilk sırada yer alan İzmir'in Menderes ilçesindeki seralarda 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde hasat hız kazandı.

Tarıma elverişli toprak yapısı ve uygun iklim koşullarıyla öne çıkan İzmir, 12 bin 500 dekar alanda yıllık 214 milyon kesme çiçek üretimiyle önemli bir konumda bulunuyor.

Türkiye'nin kesme gül üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini karşılayan Menderes ilçesinde ise yıllık ortalama 24,6 milyon kesme gül yetiştiriliyor. Üretim hacmiyle dikkati çeken ilçe, kesme gül üretiminde ilk sırada yer alıyor.

Sevgililer Günü'ne kısa süre kala bölgedeki üreticiler seralardaki mesaisini artırdı. Menderes'te kış sezonuna yönelik üretimin büyük bölümü hasat edilerek iç ve dış pazara gönderilmeye başlandı.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, AA muhabirine, İzmir'in kesme çiçek üretilen bölgelerin başında geldiğini belirterek, sevgiyle özdeşleşen gülde üretimin Menderes ilçesindeki örtü altı alanlarda yoğunlaştığını söyledi.

"Ülke genelinde ilçe olarak bakıldığında ilk sırada yer alıyor. Yıllık kesme gül üretimine baktığımız zaman da İzmir'in genelini düşünecek olursak yaklaşık 25 milyon dal olarak geçiyor. Sevgililer Günü ve Anneler Günü gibi özel günlerde bölgedeki hareketlilik artıyor." diyen Şahin, bölgeden hasadı yapılan güllerin yurdun farklı yerlerine gönderildiğini aktardı."

Üretici Mehmet As da 37 yıl önce yerleştikleri Menderes'te bitkisel üretime sebzeyle başladıklarını, daha sonra da elverişli koşullar nedeniyle çiçek yetiştiriciliğine yöneldiklerini ifade etti.

As, kardeşleriyle 15 dekarlık seralarında muhtelif türlerde çiçek üretimi yaptıklarını anlatarak, "Bu gülleri Eylül gibi hazırlıyoruz, temizliğini, gübresini ve budamasını yapıyoruz. Şubat ayında da kesim yapıyoruz. Pazarlamamızı da kooperatif aracılığıyla Türkiye'nin her yerine yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gül fiyatlarının değiştiğini ifade eden As, 20 gülün yer aldığı demetlerin mezatlarda 500 ila 1000 liradan alıcı bulduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Ekonomi
