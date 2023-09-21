Menderes Belediyesi Ücretsiz Toprak Analizi Projesi Başvuru Süresini Uzattı

Menderes Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ücretsiz toprak analizi projesine yoğun talep oluştuğu için son başvuru tarihi 13 Ekim tarihine kadar uzatıldı.

Menderes Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ücretsiz toprak analizi projesine yoğun talep oluştuğu için son başvuru tarihi 13 Ekim tarihine kadar uzatıldı.

Menderes Belediyesi tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de desteğiyle çiftçilere yönelik düzenlenen ücretsiz toprak analizi projesinde başvuru süresi yoğun talep nedeniyle ileri tarihe çekildi. Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, üreticilerin 13 Ekim tarihine kadar başvurularını belediyeye yapabileceğini açıkladı.

DOĞRU YÖNLENDİRME İLE VERİMLİ TARIM

Proje kapsamında tarlasındaki toprak ile Menderes Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'ne başvuru yapan üreticilerin toprakları İzmir Büyükşehir Belediyesi Toprak ve Yaprak Analiz Laboratuvarı'na gönderiliyor. Laboratuvarda yapılan analizlerde toprakta bünye tayini, toprak reaksiyonu değeri (pH), kireç oranları ve organik madde miktarı ile birlikte azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum başta olmak üzere birçok elementin miktarları belirleniyor. Yapılan analizle toprağın yapısı ortaya çıkarılarak üreticinin doğru zamanda doğru gübreleme yapması sağlanabildiği gibi; aşırı ve yanlış gübre uygulamasının önüne geçilerek bu sayede toprak ve su kaynakları korunuyor ve üreticiler doğru yönlendiriliyor.

"TOPRAĞIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ"

Ücretsiz toprak analizi projesine talebin yoğun olmasının önemli olduğunu kaydeden Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, şunları şunları ifade etti:

"İlçemizin bereketli topraklarında üretim yapan tüm üreticilerimizin her zaman yanındayız. Projemize olan yoğun ilgi ne kadar önemli bir çalışma gerçekleştirdiğimizin de kanıtı. Yoğun talep nedeniyle projemizin son başvuru tarihini 13 Ekim Cuma gününe kadar uzatma kararı aldık. Bütün üreticilerimiz ücretsiz gerçekleştirdiğimiz toprak analizimizden yararlanabilir. Amacımız çiftçimizin, üreticimizin ekmeğini büyütmek, bereketli topraklarımızın daha verimli kullanımını sağlamak. Üreticimizin her zaman yanlarında ve destekçileriyiz. Bu kapsamda projede bize katkı sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne de Menderesli çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum."