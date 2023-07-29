Menderes Belediyesi Ücretsiz Toprak Analizi İçin Son Başvuru Tarihi Belirlendi

Menderes Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ücretsiz toprak analizi için son başvuru tarihi 31 Temmuz olarak belirlendi. Yapılan uygulama ile verimli tarıma katkı sağlanıyor.

Menderes Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ücretsiz toprak analizi için son başvuru tarihi 31 Temmuz olarak belirlendi. Yapılan uygulama ile verimli tarıma katkı sağlanıyor.

Menderes Belediyesi'nin çiftçiye desteği sürüyor. Farklı projeler ile üreticinin yanında olan Menderes Belediyesi, ücretsiz toprak analizi ile verimli tarım uygulamalarına katkı sağlıyor. Yoğun talep gören ücretsiz toprak analizi için son başvuru tarihi 31 Temmuz olarak belirlendi.

Tarlasındaki toprak ile Menderes Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'ne başvuru yapan üreticilerin toprakları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Toprak ve Yaprak Analiz Laboratuvarı'na gönderiliyor. Laboratuvarda toprakta bünye tayini, toprak reaksiyonu değeri (pH), kireç oranları ve organik madde miktarı ile birlikte azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum başta olmak üzere birçok elementin miktarları belirleniyor. Bu analiz sonrasında toprağın yapısı ortaya çıkarılarak, üreticinin doğru zamanda doğru gübreleme yapması sağlanıyor. Ayrıca aşırı ve yanlış gübre uygulamasının önüne geçilerek, toprak ve su kaynakları korunuyor ve üreticiler doğru yönlendiriliyor.

Menderes'in bereketli topraklarında üretim yapan tüm üreticilerin yanında olduklarını belirten Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, "Çiftçimizin, üreticimizin ekmeğini büyütmek, bereketli topraklarımızın daha verimli kullanımını sağlamak adına İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ücretsiz toprak analizi yapıyoruz. Bugüne kadar yoğun bir talep aldık. Uygulamadan yararlanmak isteyen üreticilerimiz belediyemize 31 Temmuz tarihine kadar başvuru yapabilirler. Menderes Belediyesi olarak çiftçimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Onların her zaman yanlarında ve destekçileriyiz" dedi.