Menderes Belediyesi, Hataylı Süt Üreticilerine Destek Olmak İçin Süt Tankları Hibe Etti

Menderes Belediyesi, Hatay'daki depremzede süt üreticilerine destek olmak amacıyla 2 adet süt tankı hibe etti. Ayrıca Osmaniye'deki üreticilere besi yemi desteği de verilecek.

Menderes Belediyesi tarafından Hataylı süt üreticisine destek olmak amacıyla 2 adet süt tankı deprem bölgesine hibe edildi. Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, "Bölgedeki ekonominin canlanması ve üreticinin desteklenmesi adına her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz" dedi.

Menderes Belediye Meclisi mayıs ayı olağan toplantısında oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda, Hatay'daki depremzede süt üreticisine destek olmak adına bölgeye 2 adet süt tankı hibe edildi. Süt tankları, Menderes Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından TIR'lara yüklenerek bölgeye gönderildi. Tanklar, Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Hassa'da kurulacak süt toplama merkezinde faaliyet gösterecek.

YEM YARDIMI DA YAPILACAK

Meclis toplantısında, Osmaniye'deki üreticilere ulaştırılmak üzere besi yemi desteği verilmesi de kabul edildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Osmaniye'deki tarım kooperatifleri ve üreticilere 150 bin liralık besi yemi yardımı yapılacak.

Destekle ilgili konuşan Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, şunları kaydetti:

"6 Şubat'ta yaşanan depremin ardından hem deprem bölgelerine hem de ilçemize gelen depremzede vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz. Hafta sonu meclis üyelerimizle birlikte Hatay'a giderek bölgedeki depremzede vatandaşlarımızla bir araya geldik, onların sorunlarını ve taleplerini dinledik. Her yıl gerçekleştirdiğimiz Uçurtma Şenliği'mizi de Samandağ'ında yaparak depremzede çocuklarımızla bir olduk. Mayıs ayı meclisimizde aldığımız kararla da bünyemizde yer alan 2 adet süt tankını Hatay'daki süt üreticileri için hibe ettik. Tanklarımız yola çıktı. Ayrıca yem desteğiyle de Osmaniye'deki üreticimizin yanında olacağız. Onun için de gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bölgedeki ekonominin canlanması ve üreticinin desteklenmesi adına her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz."