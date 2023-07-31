Memurların toplu sözleşme süreci ile ilgili hükümet ve sendikalar arasındaki ilk toplantı yarın saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik...

Memurların toplu sözleşme süreci ile ilgili hükümet ve sendikalar arasındaki ilk toplantı yarın saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak.