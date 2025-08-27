Memur ve Sözleşmeli Personel İçin Zam Kararı Resmi Gazete'de Yayınlandı

Memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personeli ilgilendiren zam kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye'de 4.5 milyon memur ve memur emeklisinin yanında sözleşmeli personeli de ilgilendiren zam kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yapılan görüşmelerde hükümet ve sendika arasında anlaşma çıkmayınca toplu sözleşme görüşmeleri Hakem Kurulu tarafından yürütülmüş, masadan sendika tarafı kalkınca Hakem Kurulu da son kararını dün vermişti.

Kamu görevlilerinin genel zam oranı artışı 2026 yılı birinci dönem için yüzde 11, ikinci dönemi için yüzde 7, 2027 yılı birinci dönem için yüzde 5, ikinci dönemi için yüzde 4 olarak kabul edildi.

Memurların taban aylıklarının 2026 yılı birinci dönem için 1000 TL artırılması da kabul edilen maddeler arasında yer aldı.

Öte yandan Hizmet Kollarına Yöneltim Mali ve Sosyal Haklara ilişkin 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan 8'inci Dönem Toplu Sözleşmesi'nin detayları da Resmi Gazete'de yayımlandı. - ANKARA