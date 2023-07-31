Memur ve Memur Emeklilerini Kapsayan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi Görüşmeleri Başlıyor

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlıyor. Memur-Sen, taleplerini kamuoyuna açıkladı ve 129 maddelik teklifini sunmuştu.

Memur ve memur emeklilerini kapsayan 7'inci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7'inci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos Salı günü itibarıyla başlayacak. Kamu işveren heyeti ile memur sendikaları arasında bir ay boyunca sürecek görüşmelerde, memur ve memur emeklilerini, yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen temsil edecek.

Görüşmelerde taleplerini kamuoyuna açıklayan Memur-Sen, Genişletilmiş Başkanlar Kurulu'nda 84'ü yeni, 26'sı korunması gereken, 19'u ise geçen toplu sözleşme döneminde çözüme kavuşturulmayan olmak üzere toplam 129 maddelik teklif belirlemişti. Maaş artış oranları, kira yardımı, memura seyyanen zam gibi taleplerin yer aldığı 129 maddelik teklifini 24 Temmuz'da kamuoyuyla paylaşan Memur-Sen, aynı gün teklif dosyasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunmuştu.

"2 yıllık süreçte toplamda yüzde 110 oransal artış teklif ediyoruz"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak olan 7'inci Dönem Toplu sözleşme görüşmelerinde talep edecekleri zam oranları ve beklentilerini "Öncelikle sözün yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için 22 bin liradan kaynaklı en düşük devlet memuruna eksik uygulanan bin 650 liranın başlangıçta bir defa tanzimini istiyoruz. 2 yıllık enflasyon verilerini dikkate alarak 2024 yılı için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda yüzde 10 artış istiyoruz. 2025 yılı için ise Türkiye'nin ekonomik verilerinin ve enflasyon rakamlarının iyileşeceğine dair iyimser tavrımız gereği altışar aylık dönemler itibarıyla tekliflerimizi sunuyor, refah payı dahil birinci altı ayda yüzde 25 ve ikinci altı ayda yüzde 15 artış istiyoruz. 2 yıllık süreçte toplamda yüzde 110 oransal artış teklif ediyoruz" sözleriyle dile getirmişti.

Memur-Sen, Kamu-Sen ve KESK üyelerinden oluşan 15 kişilik heyet masada yer alacak

Görüşmelerde sendika taraflarında konfederasyon olarak en fazla üyeye sahip birinci ikinci ve üçüncü konfederasyonun temsilcileri olacak. Bu doğrultuda 11 hizmet kolundan da üye sendikası olan Memur-Sen yetkili konfederasyon olarak masada yer alacak. En çok üyeye sahip olan Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) yetkililerinin de yer alacağı toplantıda toplamda, çalışanları temsilen 15 kişilik bir heyet masada olacak. - ANKARA