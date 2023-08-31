Memur ve memur emeklilerine zam oranları belirlendi

KAMU Görevlileri Hakem Heyeti'nde yapılan oylamada, memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranları; 2024 yılında yüzde 15 artı yüzde 10, 2025 yılında yüzde 6 artı yüzde 5 olarak kabul edildi.

KAMU Görevlileri Hakem Heyeti'nde yapılan oylamada, memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranları; 2024 yılında yüzde 15 artı yüzde 10, 2025 yılında yüzde 6 artı yüzde 5 olarak kabul edildi.

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının görüşüldüğü 7'nci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine, konu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na taşındı. Hakem Kurulu'nun bugün yapılan 5'inci toplantısında nihai karar alındı. Memur-Sen Konfederasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; memur ve memur emeklilerine 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6 ve ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak.