Memur ve emekli maaşlarına ek zam müjdesi bekleniyor

Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) Genel Başkanı Kenan Haluk Baytemir, memur ve emekli memur maaşlarına ek zam müjdesi beklediklerini bildirdi. Baytemir, özellikle gıda fiyatları ile kira bedellerinde yaşanan artışın, geçim şartlarını zorladığını ve yaşam kalitesini düşürdüğünü belirtti.

Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) Genel Başkanı Kenan Haluk Baytemir, memur ve emekli memur maaşlarına ek zam müjdesi beklediklerini bildirdi.

Baytemir, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle gıda fiyatları ile kira bedellerinde yaşanan artışın, geçim şartlarını zorladığını ve yaşam kalitesini düşürdüğünü belirtti.

Ekonomide yaşanan birtakım olumsuzlukların sonuçlarına değinen Baytemir, "Sonuç olarak en çok kaybeden yine toplumun en kırılgan kesimi olan çalışan ve emekli kesimi olmaktadır. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızdan öncelikle memur ve memur emekli maaşlarına yapılacak ek zam müjdesinin haberini beklemekteyiz. Bu bağlamda, düşük maaş alan memur ve emeklisine seyyanen zam verilmelidir." ifadelerini kullandı.

Baytemir, giyim yardımı ve tayin bedelinin piyasa şartlarına göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirterek, "Günün koşullarına göre tüm memurlara mutlaka kira yardımı yapılmalıdır. Ayrıca bayram ikramiyesi yeniden revize edilerek tüm memurlara yansıtılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.