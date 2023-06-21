Memur ve emekli maaşları düzenlemesi Meclis'e sunulacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaşlarını düzenleyecek çalışmanın torba yasa ile Meclis'e sunulacağını açıkladı. Işıkhan, Meclis tatile girmeden önce yasayı çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaşlarını düzenleyecek çalışmayla ilgili, "Prosedüre bağlı kalmamız lazım ama Allah nasip ederse Meclis tatile girmeden çıkarmayı düşünüyoruz" dedi.

Bakan Işıkhan, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Işıkhan, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili düzenlemenin hangi safhada olduğuyla ilgili, "Bununla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile iş birliği halinde çalışıyoruz. İnşallah, torba yasayla çıkmak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bürokratlarımız çalışıyor. Hedefimiz, torba yasayla paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaştırmak. Biz bunu torba yasada sunacağız ve Meclis tarafından da kısa sürede geçmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.