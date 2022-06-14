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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Memur-Sen heyetini kabul etti

AA - Özcan Yıldırım - Ekonomi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Memur-Sen heyetini kabul etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Yalçın, ziyaretteki konuşmasında, 600 puanlık ek gösterge artışının önemli olduğunu belirterek, "Emekli kamu görevlilerinin ekonomik durumunu iyileştirmek ve onları refaha kavuşturmak için ek gösterge artışına ilave olarak, tazminat yansıtma oranlarında da yapılacak bir iyileştirme beklentileri karşılayacak ve genel bir memnuniyet üretecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, ek gösterge düzenlemesinde bazı unvanların emekli aylıklarında daha yüksek artış sağlayabilecek şekilde ele alınmasının mevcut hiyerarşik yapıyı bozabileceğine dikkati çekerek, yükseköğrenim mezunu 2200 ek göstergedeki bir kamu görevlisinin ek göstergesinin 2800'e yükseltilmesine rağmen tazminat yansıtma oranının yükseltilmemesi sebebiyle bu çalışanın emekli aylığını sadece 118 lira artırdığını belirtti.

Yansıtma oranlarında artış talep eden Yalçın, "Tazminat yansıtma oranları arasına yeni kademeler konularak kamu görevlileri arasında emekli aylığı dağılımı noktasında adil sonuç üretecek bir kanun teklifi Meclise getirilmeli." ifadelerini kullandı.

AA / Özcan Yıldırım - Ekonomi

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