Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Ücret makasının kapatılması konusunda Toplu Sözleşmeyi fırsat olarak görüyoruz"

Memur Sendikaları Konfedarasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme birinci toplantısına ilişkin "Çalışanlar arasındaki ücret makasları bu anlamda şu an en büyük tartışma konusu. O yüzden hem çalışanlar arasında ücret makasının kapatılması ve gelir adaletinin sağlanması konusunda toplu sözleşmeyi bir fırsat olarak görüyoruz." dedi.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin, 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri ilk toplantısı sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde, saat 14.15'de başlayan ve 3 saat 15 dakika saat süren toplantının ardından, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplantının içeriğine dair açıklamalarda bulundu. Görüşme çerçevesinde, Toplu Sözleşmeyle ve genel olarak tekliflerine ilişkin bir çerçeve çizdiklerini dile getiren Yalçın, "Hizmet kolu tekliflerimize ilişkin bir genel bakış açısı sunduk. 11 hizmet kolumuzla beraber kamu işveren heyetine 7. Dönem Toplu Sözleşme'nin genel çerçevesini sunma fırsatı oldu ilk toplantı. ve kamu işveren heyeti ve kamu görevlileri sendikaları heyeti temsilcilerinin bu anlamda ilk toplantısı sonuçlanmış oldu. Takvimi Sayın Bakan'la netleştirdik." ifadelerine yer verdi.

"Toplu Sözleşme süresi memur kesimi açısından dezavantajdır"

Sürecin yoğun bir tempoda devam edeceğini sözlerine ekleyen Yalçın, "11 hizmet kolu ve genel toplu sözleşme olmak üzere toplamda 12 tane sözleşmenin, 936 altı maddenin konuşulacağı, tartışılacağı, aktarılacağı, tasnif edileceği müzakere edileceği bir süreç. Onun için zaman dilimimizin çok yeterli olmadığını, başlangıçta zaten ifade etmiştim. Her fırsatta ifade ediyoruz, toplu sözleşme süresi memur kesimi açısından dezavantajdır. Otuz gün içerisinde bütün süreci bitirmeye yönelik yönelik bir takvim sıkışıklığı bu masanın en büyük dezavantajlarındandır. İşçi sendikalarında 60 içerisinde bir iş kolu sadece sözleşmesi için süre tanınırken burada 12 sözleşmenin tamamını bir araya sıkıştıran takvim bu anlamda bizim sözleşmemizin en önemli rampasıdır. Bunu vakti biraz daha disipline, biraz daha yoğun kullanarak aşmanın gayreti içerisinde olacağız." diye konuştu.

Toplantıda ekonominin sabit gelirler üzerindeki durumunun özel tablosunu geçtiklerini ve 2024 yılı için beklenen enflasyon ve ekonomik verilerinin, özellikle Merkez Bankasının güncellemelerinin altını çizdiklerini dile getiren Yalçın, enflasyonist ortamda dikkate alındığında tekliflerinin abartılı olmadığını ve mütevazı teklifler olduğunu açıkladı.

"Çalışanlar arasında ücret makasının kapatılması konusunda toplu sözleşmeyi bir fırsat olarak görüyoruz"

Yarın başlayacak olan hizmet kolu tasniflerinin daha sonra genel toplu sözleşmenin tekliflerinin tasnifiyle ve müzakeresiyle devam edeceğini belirten Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Kamu personel sisteminde bozulan ücret skalasına özellikle dikkat çektik. Toplu sözleşmeyi bypass edip, meclisten çıkarılan tekil düzenlemelerin özel düzenlemelerin, toplu sözleşmeyi hükümsüzleştirdiği gibi kamu personel sisteminin içinden çıkılmaz hale getirdiği ücret skalasındaki bozukluğun ana nedenlerinden birisinin de bu olduğunun altını çizdik. Çalışanlar arasındaki ücret makasları bu anlamda şu an en büyük tartışma konusu. O yüzden hem çalışanlar arasında ücret makasının kapatılması ve gelir adaletinin sağlanması konusunda toplu sözleşmeyi bir fırsat olarak görüyoruz. Şu an kamudaki tartışma mühendis şube müdüründen, müdürden, müdür yardımcısından, akademisyenden şefine varana kadar hepsinde bir tartışma devam ediyor. Çünkü ücret bozuldu, unvana, yetkiye, sorumluluğa göre ücretler yeniden ele alınması gerekiyor. Toplu sözleşme tam da bunun çözüm noktasıdır ve sosyal diyalog mekanizmasıdır."

Yalçın, görüşmelerin uzlaşmayla sonuçlanmasını dilediğini sözlerine ekleyerek, henüz görüşmeler başlamadan 'toplu sözleşme uzlaşmayla sonuçlanacak' gibi haberlerin yayınlanmasını iyi niyet ifadesi olarak görmediğini dille getirdi.

"14 Ağustos Pazartesi günü kamu işveren heyeti teklifini sunmuş olacak"

Yalçın, 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'ne ilişkin takvimi Bakan Işıkhan'la netleştirdiklerini söyleyerek, "Bakanlık bu konuda takvimin tüm içeriğini açıklayacaktır ama şunu net olarak bugün başlamış olduk. Hizmet kollarına ilişkin toplu sözleşme tekliflerinin tasnifiyle süreç devam edecek. Daha sonra genele ilişkin tekliflerin tasnifiyle ilerleyecek sonra hizmet koluna ilişkin tekliflerin müzakeresi devamında genele ilişkin tekliflerin müzakeresiyle sürecek. 14 Ağustos Pazartesi günü heyet geniş olarak bugünkü gibi tekrar bir araya gelecek ve kamu işveren heyeti teklifini sunmuş olacak. Devamında yine hizmet koluna ve genele ilişkin müzakereler muhataplarıyla sürecek" bilgilerini aktardı.

"17 Ağustos Perşembe günü ikinci bir toplantı yapılacak"

17 Ağustos Perşembe günü ikinci bir toplantı yapılacağını sözlerine ekleyen Yalçın, "Orada da gene geniş bir şekilde tüm heyet bir araya gelmiş olacak. Peşinden müzakere süreci sürecek ve 21 Ağustos Pazartesi günü bu anlamda sürecin nihayete ereceği, 22 Ağustos Salı günü ise sürecin mutabakatla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı konusunun netleşeceği bir zemin olacak. Eğer konu mutabakatsızlıkla sonuçlanırsa ve hakime kalırsa 23 ile 25'i arasında üç günlük konfederasyonun ve ilgili sendikaların düşünme süreci olacak. Başvuru süreci tamamlanmış olacak ve 26 Ağustos 31 Ağustos arasında da kamu görevlileri hakem kurulu eğer kendisine görev düşecekse o görevi yerine getirecek. 31 Ağustos itibariyle toplu sözleşme süreci tamamlanmış olacak." açıklamasında bulundu.

Yalçın, konuşmasının sonunda sürecin hayırlara vesile olmasını, görüşmelerden çıkacak sonuçla kamu görevlilerinin ekonomik olarak rahatlamasını diledi. - ANKARA