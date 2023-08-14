Memur-Sen Genel Başkanı: Teklifin Revize Edilmesi Gerekir

Bakan Işıkhan, 2024-2025 memur maaşı zam oranı teklifini açıkladı (2)

'TEKLİFİN REVİZE EDİLMESİ GEREKİR'

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bakanlık önünde yaptığı açıklamada, "Gelen teklifi olumlamamız mümkün değil. Merkez Bankası'nın 2024 için enflasyon hedefini yüzde 33'e güncellediği bir yerde, bize gelen teklik yüzde 23. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bu açıdan kamu işveren heyetine tavsiyemiz; vakit kaybetmeden teklifi revize etmeleri ve yeni bir teklifle gelerek, takvimin sonunda mutabakatı mümkün kılacak zemine taşımak için olağanüstü gayret göstermesidir. Çünkü bu rakamlar, beklentinin okunamadığı anlamına gelir. Önümüzde süreç var; onun için bu teklifin bin an önce revize edilmesi gerekir" dedi.Yalçın, toplantıda refah payından bahsedilmediğini söyleyerek, "Özellikle 2024 için 3'er aylık teklifler sunduk. Enflasyonist ortamda kamu görevlilerinin alım gücünün kaybolmaması için bunun son derece önemli olduğunun altını çizdik. 2024 yılı için hükümetin enflasyonla mücadeledeki kararlılığına inancımızı ifade ederek, bu anlamda 6'şar aylık teklif sunmuştuk; ama ikisinde de teklif 6'şar aylık geldi. Bunun yeninden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

'BİZİM BEKLENTİMİZ; UZLAŞININ ÇIKMASIDIR'

Kiralara ilişkin kamu görevlilerinin ciddi şekilde zorlandığını söyleyen Yalçın, "Masaya, kiralarla ilgili de teklifin gelmesini bekliyorduk. Memur emeklilerinin de bu rakamlarla ayakta durma şansı kalmadığını, 8 bin 77 liralık seyyanen iyileştirmenin emeklilere yansımaması dolayısıyla emekli maaşlarındaki düşüklüğün oluşturduğu sıkıntıyı ifade etmiştik. Buna ilişkin teklif sunulmasını bekliyorduk. Bunları çalışmak için yeterli zaman vardı. Yine bayram ikramiyesinden diğer sosyal haklara ilişkin cümle kurulabilirdi; ama henüz kurulmadı. 3600 ek göstergenin birinci dereceye yükselmiş tüm kamu görevlilerine verilmesi konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim öncesi kurduğu cümle; burada takvim olarak ifade edilebilirdi ama henüz bir cümle gelmedi. Bizim beklentimiz; uzlaşının çıkmasıdır. Bu anlamda hakem kurulu için cümle kurmayı erken buluyoruz. İlk teklif geldi ve bu teklifin beklenmedik bir teklif olduğunu ifade ediyoruz. Önümüzde müzakere için yeterli zaman dilimi var. Bir an önce teklifi revize ederek hakeme gitmeyecek şekilde bir toplu sözleşme süreci yürütmek kamu işvereninin elinde" dedi.

'BU RAKAMLARI MÜZAKERE EDİLEBİLİR DAHİ BULMUYORUZ'

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise "Bu teklif, kamu çalışanlarının ve emeklilerin taleplerini karşılayacak bir teklif değil. Kamu işvereninin, bu rakamları çok üst düzeyde revize ederek, yeniden müzakere edilebilir bir şekilde gelmesi lazım. Son yıllarda kira artışlarında ciddi manada yükselme görüyoruz. Özellikle büyük şehirlerde kamu çalışanları ciddi sıkıntı yaşıyor. Kamu-Sen olarak 7 bin 850 lira kira yardımı talep etmiştik. Kira yardımı ile ilgili de herhangi bir gelişme sağlanmadı. Refah payı uygulamasının kalıcı olmasını talep etmiştik; ama bununla ilgili de bir gelişme olmadı. Şunu açık ve net bir şekilde söyleyeyim ki; enflasyon kadar artış, kamu çalışanlarına sıfır zam demektir. Refah ücreti olmadan alım gücünü artırmamız mümkün değil. Önümüzde süreç var; bu müzakereleri sürdürebiliriz. Bu şekilde giderse, bu rakamları müzakere edilebilir dahi bulmuyoruz" diye konuştu.

'16 AĞUSTOS'TA 1 GÜN İŞ BIRAKIYORUZ'

?Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil da grev çağrısında bulunarak, "Gelin, bugün bu masanın gerçek sahibi, gerçek gücü biz olalım ve sözümüzü söyleyelim. KESK olarak taleplerimizin karşılanmaması durumunda 2'nci teklifin sunulacağı 17 Ağustos'a kadar, üretimden gelen gücümüzü kullanarak 16 Ağustos'ta 1 günlük iş bırakıyoruz. Buradan bütün kamu emekçilerini bu iş bırakmaya sahip çıkmaya çağırıyoruz" dedi.